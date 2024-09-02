В Росію можуть увійти 4 німецькі бренди

Дистриб'ютор Gerry Weber може розпочати постачання до країни чотирьох брендів німецької Ultimo Fashion Group.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Юрособа Gerry Weber ТОВ "ЛіМ Холдинг" зареєструвало російські домени, що повторюють назви чотирьох німецьких fashion-брендів із портфеля ритейлера Ultimo Fashion Group, - Smith & Soul, Milano Italy, HeartKiss, Elisa.And.Me.

У Росії продовжують розвиватися непублічні європейські гравці, не пов'язані політичними ризиками.

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Gerry Weber - бренд жіночого одягу в середньому ціновому сегменті. Його товари представлені в 141 магазині в Росії.

У регіонах "ЛіМ Холдинг" працює через партнерів, яким не завжди вдається просувати бренд. Наприкінці минулого року постачальник розірвав договір комісії зі структурами групи Smart Casual. Цієї весни "ЛіМ Холдинг" намагався стягнути 1 млрд рублів через Арбітражний суд Москви.

В повідомленні додають, що хоча нові німецькі бренди з'являються тут не так часто, ринок загалом перенасичений.

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Економічна правда.