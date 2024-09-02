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Дежприкордонслужба замовила полякам системи моніторингу кордону за позичені у Польщі кошти

Понеділок, 2 вересня 2024, 13:19 - Віктор Волокіта

Військова частина 2144 (м. Львів) Дежприкордонслужби 26 серпня за результатами тендеру замовила компанії "Grupa City Security Sp. z o.o." (Польща) засоби моніторингу державного кордону вартістю 6,21 млн євро без ПДВ. 

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на системуі "Прозорро".

До осені 2025 року виробник має поставити у Львів 73 системи охоронної сигналізації швидкого розгортання "Shield" ("Щит") по 85 135 євро без ПДВ. Вони призначені для виявлення і розпізнавання рухомих об’єктів на місцевості протяжністю не менше 3,5 км вдень і вночі: людей, транспорту й об’єктів, що низько летять. Кожна система включає:

  • стаціонарний приймально-передавальний пристрій у комплекті;
  • 3 мобільні пристрої керування у комплекті;
  • 33 комбіновані сейсмічні датчики;
  • 3 ретранслятори;
  • комбінований фотопристрій;
  • пасивний інфрачервоний датчик;
  • аксесуари;
  • 2 коробки для транспортування;
  • рюкзак;
  • 3 посібники з експлуатації.

Також компанія повинна провести в Україні навчання для трьох представників замовника.

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Тендер провели з третьої спроби. У червні та липні замовник відмінив два тендери після того, як відхилив нинішнього постачальника через різноманітні недоліки в документах.

Видання зазначає, що закупівля фінансується коштом кредиту від Польщі на умовах пов’язаної допомоги, тому в тендері могли брати участь лише польські компанії. 

Вони мали працювати в Польщі три роки, підтвердити досвід реалізації проектів у визначеному секторі рекомендаційними листами, фінансову спроможність та сплату податків і зборів у Польщі. Не менше 60% вартості договору мало припадати на товари, роботи і послуги польського походження.

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Компанія отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в них потенційні учасники повинні були принести аналогічний за предметом закупівлі договір і документи, що підтверджують його повне виконання.

Зареєстрована в 2014 році "Grupa City Security 7 Sp. z o.o." пише, що надає консалтингові послуги у сфері безпеки, виробляє системи охорони периметра для приватного сектору, а також для постачальників послуг безпеки. Її директором є Марек Новіцький, а єдиним власником – створена в 2018 році польська компанія "Integra B.R.O.P. Sp. z o.o." на чолі з тим же Новіцьким. За даними "rejestr.io", 91% акцій останньої володіє Марта Доманська.

Нагадаємо:

Конкурс на постачання 242,5 млн кубометрів природного газу для "Одеського припортового заводу" (ОПЗ) перемогла маловідома фірма ТОВ "Укрнафтогазбуріння", яка була зареєстрована рік тому.

тендер Польща
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Економічна правда
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