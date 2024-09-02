Споживання електроенергії залишається високим, але має тенденцію до зниження

Споживання лишається високим через утримання спекотної погоди у більшості областей, однак фіксується тенденція до його зниження.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У неділю 1 вересня добовий максимум споживання був на 3,2% нижчим, ніж попереднього вихідного дня – у суботу, 31 серпня.

Станом на ранок понеділка 2 вересня рівень споживання електроенергії на 3,7% нижчий, ніж в той самий час попереднього робочого дня – у п’ятницю 30 серпня.

Реклама:

Компанія нагадує, що внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему 26 серпня в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання.

Зараз українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян і у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"Тож, коли електроенергія з’являється за графіком, споживайте її, будь ласка, ощадливо", - додали у пресслужбі.

Реклама:

Нагадаємо:

У понеділок 2 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби, найменше світла буде ввечері.

Економічна правда.