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Суд заборонив забудову озера Вирлиця – землю повертають Києву

Четвер, 19 вересня 2024, 18:55 - Олексій Артемчук

У прибережній зоні Вирлиці збиралися будувати ТРЦ, проте Верховний Суд заборонив забудову.

Про це повідомляє Офісу генерального прокурора.

Верховний суд підтвердив законність постанови Північного апеляційного госпсуду за позовом прокуратури Києва й ухвалив повернути у комунальну власність прибережну ділянку на озері Вирлиця у Дарницькому районі столиці.

Зазначається, що площа ділянки — майже 20 га, а її вартість оцінювалася у понад 1 млрд. Ще з 1994 року земельна ділянка біля озера Вирлиця зарезервована як цінна природна територія, що має значну рекреаційну цінність.

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Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що спірна земельна ділянка належить до земель водного фонду та прибережної захисної смуги й не може бути забудована. На початку 2023 року Господарський суд Києва відхилив позов прокуратури, але апеляційний суд повністю погодився з аргументами прокурора.

Згідно з його постановою, рішення Київради визнано незаконним, договір оренди – недійсним. Орендар має звільнити земельну ділянку.

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Економічна правда
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