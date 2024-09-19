Суд заборонив забудову озера Вирлиця – землю повертають Києву
У прибережній зоні Вирлиці збиралися будувати ТРЦ, проте Верховний Суд заборонив забудову.
Про це повідомляє Офісу генерального прокурора.
Верховний суд підтвердив законність постанови Північного апеляційного госпсуду за позовом прокуратури Києва й ухвалив повернути у комунальну власність прибережну ділянку на озері Вирлиця у Дарницькому районі столиці.
Зазначається, що площа ділянки — майже 20 га, а її вартість оцінювалася у понад 1 млрд. Ще з 1994 року земельна ділянка біля озера Вирлиця зарезервована як цінна природна територія, що має значну рекреаційну цінність.
Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що спірна земельна ділянка належить до земель водного фонду та прибережної захисної смуги й не може бути забудована. На початку 2023 року Господарський суд Києва відхилив позов прокуратури, але апеляційний суд повністю погодився з аргументами прокурора.
Згідно з його постановою, рішення Київради визнано незаконним, договір оренди – недійсним. Орендар має звільнити земельну ділянку.