У 2024 році Telegram став основною соцмережею в якій українці читають новини.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня", з посиланням на дослідження Internews Network.

У 2024 році Telegram продовжує залишатись основною соціальною мережею, через яку українці отримують новини. І хоча за останній рік його частка зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73% українців.

Зазначається, що у 2021 році лише 20% українців використовували Telegram як джерело новин. Це число різко зросло до 60% після початку великої війни. А в 2023 році Telegram залишається основною соціальною мережею для споживання новин для 72% українців.

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Що ж стосується інших соцмереж, з яких українці черпають дані, то за рік більше зросла популярність YouTube – до 19%, однак впала популярність як джерела інформації Facebook – з 19 до 16%.

Водночас половина українців вважають, що держава не має втручатись в роботу Telegram, третина вважають корисною певну регуляцію, а 4% виступають за заборону його в Україні.

Повідомляється, що у разі його заборони половина українців, зокрема 52%, шукатимуть інші джерела споживання новин, 31% користуватимуться Telegram і далі через сервіси обходу, а ще чверть готові підписатись на ті ж ресурси та блогерів на інших сервісах.

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