Уряд зможе додатково залучити 216 млрд завдяки змінам політики по резервуванню – НБУ

В Національному банку України вважають, що уряд зможе додатково залучити приблизно 216 млрд грн завдяки змінам політики по резервуванню.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

З 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних днів та більше).

Крім того, з цієї самої дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

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За оцінками НБУ, зазначені кроки не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку й повернення інфляції до цілі на горизонті політики.

"Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, що посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо:

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Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%.

Рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування спросу на валютному ринку.

Водночас, з 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%. Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування – до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.