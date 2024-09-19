ЄС думає розширити антиросійські санкції на філіали європейських компаній за допомогу РФ

ЄС розглядає можливість розширення санкційного режиму проти Росії, включивши до нього закордонні дочірні компанії європейських фірм, щоб обмежити постачання чутливих товарів до російської військової машини.

Про це пише газета Financial Times.

"Багато продукції, що надходить до Росії через Китай, походить від дочірніх компаній західних фірм у Південно-Східній Азії", — сказав представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван на заході в Брюсселі у середу. "Ми зосереджуємо зусилля на тому, щоб зупинити транзит цих товарів через Китай".

О'Салліван зазначив, що розширення контролю за реекспортом на дочірні компанії європейських фірм обговорювалося на зустрічі між бізнесом і європейськими комісарами Валдісом Домбровскісом та Маїред Макгіннесс минулого тижня.

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"Однією з ідей було поширити заборону на перепродаж до Росії, яку ми хотіли б також застосувати до дочірніх компаній", — сказав О'Салліван.

Він додав, що "деякі компанії опиралися" цій ідеї, і що розмова була "важкою", оскільки це вплинуло б на виробництво в третіх країнах, які не приєдналися до санкцій ЄС.

Обговорення такого розширення ймовірно викличе суперечки серед країн ЄС, оскільки це створить значне навантаження на бізнес.

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О'Салліван сказав, що Європейська комісія проводить оцінку впливу такого кроку. "Можливо, ми знайдемо шляхи для його впровадження в майбутньому пакеті санкцій", — додав він.

Двоє дипломатів ЄС зазначили, що попередні пропозиції щодо розширення заборон на реекспорт до Росії не користувалися популярністю. "Оцінка може стати хорошою основою для нового підходу", — сказав один із дипломатів.