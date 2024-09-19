Бізнес в Україні сповільнив темпи відновлення – опитування

ІЕД

Опитування бізнесу в серпні 2024 року свідчить про спад відновлення виробництва.

Про це свідчать дані опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД).

У серпні 2024 року українські підприємства повідомили про покращення очікувань у перспективі шести місяців та відсутність значних змін в очікуваннях на наступні два роки.

Повідомляється, що водночас спостерігалось значне падіння темпів відновлення виробництва.

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У серпні порівняно з липнем Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) суттєво погіршився: з 0,13 до 0,08 (шкала від -1 до +1). Водночас значення ІВДА залишилось найнижчим для мікропідприємств та зменшувалось другий місяць поспіль.

Зазначається, що частка підприємств, що працюють на 100% потужності, в серпні суттєво не змінилась – 10%, порівняно з 11% у липні. Частка підприємств, що працюють із завантаженістю до чверті потужності, зросла вчетверо: з 4% до 15%.

Компаній, які не можуть передбачити фінансово-економічну ситуацію на підприємстві на наступні пів року, стало менше – з 28% в липні до 21,2% в серпні. Проте частка фірм, які не можуть передбачити, що буде з діяльністю підприємства у наступні два роки, залишається стабільною з травня 2024 року — на рівні близько 30%.

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Термін нових замовлень у компаній зріс майже вдвічі: з чотирьох місяців у липні до семи місяців у серпні. Це найбільше значення за останній рік.

Також зросла частка підприємств із замовленнями на рік та більше наперед (до 18%). А частка підприємств, які мають замовлення не більше ніж на два місяці, становить 46%, що стало найменшим рівнем за останній рік.

У серпні певних змін зазнав рейтинг перешкод для діяльності бізнесу. Проблеми з електропостачанням залишаються на першому місці третій місяць поспіль. Суттєво збільшилась частка тих, хто повідомляв про брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду працівників. На третьому місці в рейтингу – перешкода "небезпечно працювати".

Нагадаємо:

Українські підприємства на тлі проблем з електрикою в липні 2024 року погіршили піврічні очікування і різко сповільнили темпи відновлення.