В Росію привезли iPhone 16 до старту світових продажів

Попри те, що Apple вийшла з російського ринку, російські ритейлери продаватимуть iPhone 16 до старту світових продажів.

Про це повідомляє KOD.

У МТС планують розпочати видачу замовлень першим покупцям вже у ці вихідні, а М.Відео-Ельдорадо – наступного тижня. МТС вже офіційно представили новинку, М.Відео-Ельдорадо планують зробити це у своєму офісі 19 вересня.

Зазначається, що попит на iPhone 16 виявився вищим, ніж на попередні моделі. Зокрема, кількість замовлень на базову модель iPhone 16 з пам'яттю 128 Гб збільшилася більш ніж у 2 рази, на 109%, в порівнянні з iPhone 15.

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