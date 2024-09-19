Боєприпаси з Індії постачаються в Україну: Росія протестує

Артилерійські снаряди з Індії були перенаправлені клієнтами з Європи в Україну викликаючи обурення росіян.

Про це повідомляє Reuters.

Артилерійські снаряди, продані індійськими виробниками зброї, були перенаправлені європейськими клієнтами в Україну, і Нью-Делі не втрутився, щоб зупинити торгівлю, попри протести з боку Москви.

Повідомляється, що передача озброєнь для підтримки України відбувається вже більше як рік.

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Індійські правила експорту озброєнь обмежують використання зброї лише заявленим покупцем, який ризикує припинити майбутні продажі, якщо відбудеться несанкціонована передача.

Росія, на яку припадає понад 60% імпорту озброєнь Делі, є цінним партнером для Індії. Кремль порушував це питання щонайменше двічі, в тому числі під час липневої зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з його індійським колегою.

Серед європейських країн, які відправляють індійські боєприпаси в Україну, Італія і Чехія очолюють ініціативу.

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Зазначається, що Індія, яка вже давно є найбільшим у світі імпортером зброї, також розглядає тривалу війну в Європі як можливість розвивати свій сектор експорту озброєнь.

За два роки до великої війни три найбільші індійські виробники боєприпасів - Yantra, Munitions India і Kalyani Strategic Systems - експортували компоненти боєприпасів лише на 2,8 млн дол в Італію і Чехію, а також Іспанію і Словенію, де оборонні підрядники інвестували значні кошти в ланцюги постачання для України.

За період з лютого 2022 року по липень 2024 року ця цифра зросла до 135,25 млн дол, включно з готовими боєприпасами, які Індія почала експортувати до цих чотирьох країн.

Також в повідомленні зазначають, що в лютому 2024 року британська компанія Dince Hill експортувала з Італії в Україну боєприпаси на суму 6,7 млн дол.