Боєприпаси з Індії постачаються в Україну: Росія протестує
Артилерійські снаряди з Індії були перенаправлені клієнтами з Європи в Україну викликаючи обурення росіян.
Про це повідомляє Reuters.
Артилерійські снаряди, продані індійськими виробниками зброї, були перенаправлені європейськими клієнтами в Україну, і Нью-Делі не втрутився, щоб зупинити торгівлю, попри протести з боку Москви.
Повідомляється, що передача озброєнь для підтримки України відбувається вже більше як рік.
Індійські правила експорту озброєнь обмежують використання зброї лише заявленим покупцем, який ризикує припинити майбутні продажі, якщо відбудеться несанкціонована передача.
Росія, на яку припадає понад 60% імпорту озброєнь Делі, є цінним партнером для Індії. Кремль порушував це питання щонайменше двічі, в тому числі під час липневої зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з його індійським колегою.
Серед європейських країн, які відправляють індійські боєприпаси в Україну, Італія і Чехія очолюють ініціативу.
Зазначається, що Індія, яка вже давно є найбільшим у світі імпортером зброї, також розглядає тривалу війну в Європі як можливість розвивати свій сектор експорту озброєнь.
За два роки до великої війни три найбільші індійські виробники боєприпасів - Yantra, Munitions India і Kalyani Strategic Systems - експортували компоненти боєприпасів лише на 2,8 млн дол в Італію і Чехію, а також Іспанію і Словенію, де оборонні підрядники інвестували значні кошти в ланцюги постачання для України.
За період з лютого 2022 року по липень 2024 року ця цифра зросла до 135,25 млн дол, включно з готовими боєприпасами, які Індія почала експортувати до цих чотирьох країн.
Також в повідомленні зазначають, що в лютому 2024 року британська компанія Dince Hill експортувала з Італії в Україну боєприпаси на суму 6,7 млн дол.