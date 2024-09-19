Фонд декарбонізації приймає заявки на фінансування енергоефективних проєктів: зібрав 380 млн

АТ "Фонд декарбонізації України", кошти якого спрямовують на фінансування енергоефективних проєктів, уже акумулював 379 млн грн надходжень від сплати податку на СО2 і почав розглядати заявки на реалізацію таких проєктів.

Про це повідомила голова правління Фонду Олеся Міщенко під час конференції "Енерготех".

"Уже зараз у нас 379 млн грн на фінансування проєктів. Ми вже розпочали роботу із заявками. Тому що швидше буде подано проєкт, то більша ймовірність, що ми зможемо використати ці кошти максимально швидко, а заявник встигне до цього етапу. Наступний етап фінансування буде здійснюватися приблизно в березні наступного року", - сказала Міщенко, слова якої цитує "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що за тенденцією наповнення Фонду до кінця року він може акумулювати приблизно 1 млрд грн, зазначивши, що невикористані кошти в поточному році переносяться на наступні роки.

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"На початку 2024 року Міністерство фінансів прогнозувало надходження за податком СО2 і наповнення Фонду у 800 млн грн, але тенденція і статистика показує, що буде 1 млрд грн. У 2025 році прогноз становить 1,75 млрд грн, у 2026-2027 роках - по 1,87 млрд грн", - уточнила Міщенко.

За її словами, ці кошти ділитимуться 50/50 і спрямовуватимуться на відшкодування частки кредитів на енергоефективні заходи в державних банках і надання пільгових кредитів безпосередньо Фондом.

Нагадаємо:

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Акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України" створено в 2012 році. 100% акцій належать державі.

АТ "Фонд декарбонізації України" у червні 20204 року вийшла на небанківський ринок.