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Верховна Рада підтримала реформу Рахункової палати у першому читанні

Четвер, 19 вересня 2024, 12:25 - Артур Крижний

Верховна Рада підтримала законопроєкт з реформи Рахункової палати у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" законопроєкт проголосували 246 нардепів.

Проєкт передбачає:

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  • розширення мандата на всі публічні фінанси.
  • посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності РП.
  • прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів.
  • формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій.
  • зменшення кількості членів Рахункової палати з 13 до 11.
  • впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

Відповідний законопроєкт є в переліку маяків МВФ і США для отримання фінансової допомоги, каже Железняк.

Рада
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Економічна правда
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