Верховна Рада підтримала реформу Рахункової палати у першому читанні
Четвер, 19 вересня 2024, 12:25 -
Верховна Рада підтримала законопроєкт з реформи Рахункової палати у першому читанні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"За" законопроєкт проголосували 246 нардепів.
Проєкт передбачає:
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- розширення мандата на всі публічні фінанси.
- посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності РП.
- прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів.
- формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій.
- зменшення кількості членів Рахункової палати з 13 до 11.
- впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.
Відповідний законопроєкт є в переліку маяків МВФ і США для отримання фінансової допомоги, каже Железняк.
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