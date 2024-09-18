Київрада: Щоб світлофори в Києві працювали під час відключень, потрібні роки і кілька мільярдів

Під'єднання всіх світлофорів у Києві до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років і коштуватиме від двох до чотирьох мільярдів гривень.

Про це повідомила Київрада у відповідь на петицію громадян.

"У разі безумовного сприяння всіх відповідальних органів державної влади, зміна точки приєднання усіх світлофорних об’єктів, що перебувають на балансовому утриманні Комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" триватиме декілька років та може коштувати від 2 до 4 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

У Київраді зазначили, що вибіркове залишення в роботі ліній, які живлять світлофори на території Києва та підлягають повному відключенню, "не вбачається можливим".

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"Варто враховувати, що зміна точки підключення світлофорних об’єктів ускладнена необхідністю здійснення низки організаційно-правових та технічних заходів", – заявили у відповіді.

У повідомленні йдеться, що електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії. Світлофори належать до найбільш незахищеної (третьої) категорії.

"Умови для можливості підключення світлофорних об’єктів столиці до першої категорії надійності електропостачання струмоприймачів можливі лише за умови внесення відповідних змін до ДБН, що не належить до компетенції Київської міської ради та її виконавчого органу", – йдеться у відповіді.

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Київська влада наголосила, що з метою розв'язання питання належного функціонування світлофорів, розташованих на території столиці, встановлено понад 280 шаф резервного живлення, що допомагають працювати у період вимкнення електроживлення.