Акції китайських виробників чіпів різко зросли
Акції кількох китайських компаній, пов'язаних з напівпровідниковою промисловістю, різко зросли.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що акції Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development і Shanghai Highly Group зросли на 10%. Sanhe Tongfei Refrigeration, яка має ширший торговий діапазон, досягла свого 20% зростання.
Шеньянський індекс промислового обладнання для автоматизації Blue Silver завершив день зі зростанням на 10,7%.
Зростання відбулося після того, як Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) випустило посібник, що пропагує використання основного вітчизняного технічного обладнання.
У посібнику MIIT особливо згадуються дві моделі літографічних верстатів і рекомендується їх використання державними організаціями.
Інструменти для виробництва мікросхем стали центральним елементом у прагненні Китаю розвивати вітчизняну напівпровідникову промисловість. Цей сектор зіткнувся зі значними проблемами через обмеження США та їхніх союзників на експорт передового обладнання до Китаю, що є частиною постійних зусиль, спрямованих на обмеження технологічного прогресу Пекіна.
Нагадаємо:
Китай заявив, що незадоволений новим експортним контролем Нідерландів над інструментами для виробництва мікросхем ASML.
Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем у першому півріччі більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.