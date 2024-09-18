Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру у 8 областях України

За минулу добу, 17 вересня, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Сумській області внаслідок обстрілу території підстанції знеструмлювалось обладнання, побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено. При повторному обстрілі підстанції виникло загорання. Його було ліквідовано.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено сліди низової пожежі, спричиненої обстрілом.

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У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту у шахті перебувало 89 працівників, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено.

У Київській області під час тривоги знеструмлювались підстанції, через що були знеструмлення побутових споживачів у двох областях. Живлення відновлено.

Нагадаємо:

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Уночі 18 вересня російські окупанти атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міста Суми, триває ліквідація наслідків удару.