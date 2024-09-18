В Україні суттєво впали обсяги нелегальної торгівлі тютюном

В Україні у липні 2024 року відбулось значне падіння рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами - до 14,6%. На початок року він становив 19,1%, а рік тому – 25,7%.

Про це свідчать результати дослідження аналітичного агентства Kantar Україна.

"Спостерігається значне падіння рівня нелегальної торгівлі. Знижується як контрабанда, також і обсяг підробок (у тому числі з підробленими акцизними марками)", – зауважує Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar Україна.

33% контрафактної продукції мають ознаки підроблених акцизних марок.

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"52% нелегальної продукції, що маркована позначкою Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. Марки цього виробника Сompliment і Lifa з написом Duty Free склали 51% цієї групи нелегальної продукції", - йдеться в повідомленні.

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 6 областей України, де реалізується 69% такої продукції: Дніпропетровська - 22%, Одеська - 11%, Харківська – 11%, Київ і Київська обл. – 9%, Хмельницька – 8%, Львівська – 8%.

"Поки не буде нижче 5%, це все дуже багато", – написав у Telegram перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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Нагадаємо:

В українському парламенті повідомляли про значні успіхи у боротьбі з нелегальним ринком тютюну.