В Україні до регіонів-лідерів з реєстрацій електрокарів входить Волинь: що обирають в областях

В Україні у серпні 2024 року український автопарк поповнили понад 6,4 тис. легкових автомобілів на електротязі (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 942 од. (90% вживані); місто Київ – 750 од. (61% вживані); Київська обл. – 465 од. (72% вживані); Волинська обл. – 429 од. (95% вживані); Дніпропетровська обл. – 422 од. (71% вживані).

Щодо нових авто, то найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Волинської обл. був BYD Song Plus.

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Бестселером Львівщини став HONDA M-NV. На Київщині перевагу віддавали VOLKSWAGEN ID.4. На Дніпропетровщині - ZEEKR 001.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model Y – у м.Києві та області і на Дніпропетровщині.

TESLA Model 3 - на Львівщині.

NISSAN Leaf – на Волині.

Нагадаємо:

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У серпні 2024 року автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 76% більше, ніж торік.