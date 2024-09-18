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В Україні до регіонів-лідерів з реєстрацій електрокарів входить Волинь: що обирають в областях

Середа, 18 вересня 2024, 09:14 - Віктор Волокіта
 

В Україні у серпні 2024 року український автопарк поповнили понад 6,4 тис. легкових автомобілів на електротязі (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували: 

  1. Львівська область – 942 од. (90% вживані);
  2. місто Київ – 750 од. (61% вживані);
  3. Київська обл. – 465 од. (72% вживані);
  4. Волинська обл. – 429 од. (95% вживані);
  5. Дніпропетровська обл. – 422 од. (71% вживані).

Щодо нових авто, то найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Волинської обл. був BYD Song Plus.

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Бестселером Львівщини став HONDA M-NV. На Київщині перевагу віддавали VOLKSWAGEN ID.4. На Дніпропетровщині - ZEEKR 001.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • TESLA Model Y – у м.Києві та області і на Дніпропетровщині.
  • TESLA Model 3 - на Львівщині.
  • NISSAN Leaf – на Волині.

Нагадаємо:

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У серпні 2024 року автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 76% більше, ніж торік.

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