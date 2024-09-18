Росіяни атакували "Шахедами" енергооб’єкти в Сумах

Уночі 18 вересня російські окупанти атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міста Суми, триває ліквідація наслідків удару.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Деталі: За попередніми даними, люди не постраждали.

Дослівно ОВА: "Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару. Дякуємо нашим енергетикам за оперативну та злагоджену роботу.

Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі".

Реклама:

Деталі: Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години.

Також в ОВА додали, що Сили протиповітряної оборони Сумщини збили над областю 16 ворожих "Шахедів".

Передісторія:

Реклама:

Українська правда