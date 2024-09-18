Росіяни атакували "Шахедами" енергооб’єкти в Сумах
Середа, 18 вересня 2024, 09:00 -
Уночі 18 вересня російські окупанти атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міста Суми, триває ліквідація наслідків удару.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Деталі: За попередніми даними, люди не постраждали.
Дослівно ОВА: "Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару. Дякуємо нашим енергетикам за оперативну та злагоджену роботу.
Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі".
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Деталі: Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години.
Також в ОВА додали, що Сили протиповітряної оборони Сумщини збили над областю 16 ворожих "Шахедів".
Передісторія:
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- Увечері 17 вересня російські війська запустили ударні БпЛА на територію України. У Сумах чули вибухи.
- На Київщині працювала ППО.
- Також вибухи пролунали у Кропивницькому.
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