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Росіяни атакували "Шахедами" енергооб’єкти в Сумах

Середа, 18 вересня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта , Українська правда

Уночі 18 вересня російські окупанти атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міста Суми, триває ліквідація наслідків удару.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Деталі: За попередніми даними, люди не постраждали.

Дослівно ОВА: "Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару. Дякуємо нашим енергетикам за оперативну та злагоджену роботу.
Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі".

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Деталі: Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години.

Також в ОВА додали, що Сили протиповітряної оборони Сумщини збили над областю 16 ворожих "Шахедів".

Передісторія:

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енергетика Вілкул
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