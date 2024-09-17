В Німеччині сподіваються, що уряд схвалить додаткові сотні мільйонів євро для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сподівається, що федеральний уряд виділить додаткові гроші на постачання зброї в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Під час візиту до військ у Саарлуї міністр заявив, що переговори про збільшення поточного бюджету на 2024 рік у розмірі 7,5 мільярда євро для України є "багатообіцяючими" і, ймовірно, будуть завершені до кінця тижня. "Тоді ми будемо говорити про значну суму в сотні мільйонів євро", – сказав Пісторіус, на яку може бути надана подальша військова допомога Україні.

Починаючи з саміту НАТО в липні цього року, Пісторіус попереджав, що мільярди, які раніше були передбачені в бюджеті на військову підтримку України, були значною мірою використані. Тому він публічно закликав збільшити бюджет на поточний рік.

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Пісторіус не захотів сказати у вівторок, скільки грошей тепер виділить німецький уряд. За інформацією Spiegel, його відомство сподівається ще майже на півмільярда євро. Це дозволило б принаймні замовити дуже термінові пакети запасних частин, без яких деякі з уже поставлених з Німеччини систем озброєнь не можуть бути підготовлені до подальшого використання на фронті.

За інформацією видання, Пісторіус свого часу представив в уряді список, який передбачав додаткові потреби в розмірі до чотирьох мільярдів євро лише на поточний рік. Він хоче використати ці гроші на постачання Україні більшої кількості боєприпасів, терміново необхідних запчастин для вже поставлених систем озброєнь, а також більшої кількості танків Leopard 1A5. Міністр фінансів Крістіан Лінднер, однак, закликав федеральний уряд бути ощадливим. Міністр також кілька разів натякнув, що офіс Пісторіуса не представив конкретних списків того, що терміново потрібно Україні.

Для України збільшення німецького фінансування було б успіхом, навіть якщо воно становитиме значно менше від реально необхідних чотирьох мільярдів євро. Не лише в Києві побоюються, що через складну фінансову ситуацію Німеччина припинить надавати Україні допомогу зброєю. Оскільки Берлін зараз є другим за величиною прихильником Києва, серед інших союзників, таких як США, Британія та інші європейці, існують побоювання, що може виникнути своєрідний ефект доміно.

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Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні.

Європейська правда