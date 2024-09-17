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У ЛУН порахували, за скільки часу можна продати квартиру в Києві, Одесі та Львові

Вівторок, 17 вересня 2024, 16:40 - Віктор Волокіта

Аналітики ЛУН порахували, за скільки днів в середньому продається квартира на вторинці в Києві, Одесі та Львові. 

Про це повідомляє портал з пошуку нерухомості ЛУН.

В Києві в серпні 2024 року середня кількість днів, за які можна продати квартиру, складала 51 день (від моменту опублікованого оголошення до продажу). У липні це було 52 дні, на початку року 63 днів, в серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 35 днів. 

Загалом за останні пів року вартість вторинки в столиці знизилась на 8% в доларах

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В Одесі в серпні середня кількість днів, за які можна продати квартиру, -  54 дні. У червні це було 72 дні, на початку року 60 днів, в серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 28 днів. 

В середньому вартість вторинки в Одесі за останні пів року знизилась на 10% в доларах. 

"Щодо Львову, то тут в серпні 2024 року продати квартиру можна в середньому за 45 днів. Це на 6 днів швидше, ніж в Києві", - розповіли у ЛУН.  

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Середня вартість вторинки у Львові за останні пів року зросла на 3% в доларах, що також, на думку експертів з ЛУН, свідчить про високий попит, особливо враховуючи швидкість продажу. 

"Те, наскільки швидко квартира продасться, майже не корелює із ціною. Тобто дешевші квартири продаються всього трохи швидше за дорожчі, а весь процес продажу в середньому займе стільки ж часу", - йдеться в повідомленні. 

ЛУН - українська IT-компанія, заснована у 2008 році, яка спеціалізується на створенні інноваційних ProfTech. ЛУН розробляє та впроваджує продукти, які спрощують процес купівлі, продажу та оренди нерухомості в Україні та за її межами. 

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