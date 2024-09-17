США перевіряють імпорт урану з Китаю на таємний обхід Росією ембарго

Адміністрація президента Джо Байдена розслідує різке збільшення імпорту збагаченого урану з Китаю з кінця 2023 року через побоювання, що ці поставки допомагають Москві обійти заборону США на імпорт урану з Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У грудні 2023 року американські законодавці ухвалили заборону на російський збагачений уран. Того ж місяця Китай відправив до США 242 990 кілограмів збагаченого урану, що є значним зростанням, адже з 2020 до 2022 року Китай не експортував збагачений уран до США.

У травні цього року, коли Байден підписав заборону, Китай знову відправив значну партію урану — цього разу 123 894 кілограми.

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Міністерство енергетики США разом з іншими відповідними агентствами уважно стежать за імпортом з Китаю, щоб забезпечити належне виконання нещодавно прийнятого закону про заборону імпорту російського урану.

Американські посадовці спостерігають за імпортом з Китаю та інших країн, щоб "гарантувати, що вони не імпортують російський уран під виглядом експорту матеріалу, який інакше використовували б у власних реакторах".

Водночас з забороною США, імпорт російського збагаченого урану до Китаю різко зріс у 2022 та 2023 роках, згідно з даними Світового банку. Хоча Китай будує більше реакторів, які потребуватимуть стабільного постачання урану, ці поставки з Росії також можуть допомогти йому експортувати паливо, вважають аналітики.

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