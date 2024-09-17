Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній

Національний банк України знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній і застосував до них заходи впливу.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Заходи впливу застосовано до:

ТОВ "Гроші 247"

ТОВ "Фінансова компанія "Фінвей"

ТОВ "Фінансова компанія "Прогресивні фінанси"

ТОВ "Фінансова компанія "Сварог фінанс"

ТОВ "Фінансова компанія "Фінуніверсал"

ТОВ "Фінансова компанія Інвест-кредо"

ТОВ "Статускапітал"

ТОВ "Фінансова компанія "Такелау"

Як йдеться в повідомленні, ці фінансові компанії вчасно не подали до Національного банку звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік, складений аудиторами. Фінустанови повинні усунути порушення до 17 жовтня 2024 року.

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Нагадаємо:

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