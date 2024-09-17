ДП "Ліси України" просить передати самосіяні ліси під контроль держави, щоб мати змогу організувати їхнє пожежне облаштування, належний контроль і за потреби оперативно їх відновлювати.

Про це повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.

Болоховець нагадав, що функція лісівників - виявлення і первинне гасіння пожеж. Однак впоратися із масштабним стихійним лихом може лише ДСНС, яка має у своєму розпорядженні велику кількість потужної техніки.

"У багатьох випадках лісівники благали місцеву владу передати заліснені ділянки держпідприємству, щоб наші господарства могли організувати пожежне облаштування та належний контроль. Але отримали відмову, і тепер маємо прикрі наслідки безвідповідальності. Самосіяні ліси потрібно терміново передати під контроль держави", - зазначив керівник "Лісів України".

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Держпідприємство наразі розглядає перспективу відновлення знищених пожежами ділянок лісу. Однак не може це зробити через процедуру, яка займає дуже багато часу і коштів.

"Швидкість відновлення згорілих лісів залежить виключно від дерегуляції нормативної бази", - вважає Болоховець.

У "Лісах України" мають намір відпрацювати координацію та зв'язки між підрозділами з різних регіонів, збільшити кількість пожежних водойм, налагодити співпрацю з місцевою владою щодо створення добровільних пожежних загонів.

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Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", у вересні 2024 року рекордна посуха та відсутність опадів у низці регіонів спровокували масштабні лісові пожежі. Йдеться про лісову пожежу в Полтавській області, яка охопила майже 1000 га. Біля Києва локалізовано велику пожежу у Вищедубечанському лісовому господарстві на площі 145 га. Зупинено значні пожежі в Харківській області в Жовтневому та Чугуєво-Вовчанському лісових господарствах. Вогонь уже не поширюється, але всередині лісових масивів триває детонація боєприпасів.