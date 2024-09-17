У 2025 році бізнес очікує курс долара у 44 гривні – асоціація

Середній курс долара, який закладають у бюджети на наступний 2025 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації становить 44 гривні.

Такі дані випливають з результату опитування ЄБА.

Для порівняння, у 2024 році бізнеси закладали 41 гривню за долар, а у 2023 році – 43 гривні.

Прогнози фінансових показників на 2025 рік у гривні майже ідентичні до прогнозів попереднього періоду.

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Більшість керівників, а саме 72% очікують на зростання доходів у гривні, і тільки 15% очікують падіння.

Зростання до 10% прогнозують 35% директорів, зростання на 11-20% – 23%, і зростання на 21% та більше очікують 14% респондентів.

Водночас на зростання доходів у натуральному виразі розраховують 46%, а в доларах – 43%. Падіння доходів у натуральному виразі прогнозують 21% підприємців, у доларах – 27%.

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