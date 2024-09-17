Японія призупинила видалення розплавленого ядерного палива з АЕС Фукусіма

Японська енергетична компанія Tokyo Electric Power Co. призупинила операцію з видалення розплавленого радіоактивного палива з дна одного з пошкоджених реакторів на АЕС Фукусіма через технічну несправність.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Компанія розпочала демонстраційний процес видалення палива на АЕС "Фукусіма Дайічі" минулого тижня, але була змушена призупинити процедуру у вівторок після того, як дві камери на пристрої для вилучення перестали працювати, повідомляє Nikkei, посилаючись на заяву компанії.

Ця технічна проблема є останнім ускладненням у процесі вилучення розплавленого палива та виведення станції з експлуатації, що займе десятиліття і обійдеться в 23 трильйони єн ($164 мільярди). Раніше планувалося почати цей процес минулого місяця, але його було відкладено через помилку в процедурі.

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Для вилучення радіоактивного матеріалу було розроблено роботизовану руку, схожу на вудку, з металевим захоплювачем у формі кігтя, яку опускають для збору невеликих кількостей уламків.

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