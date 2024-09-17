Нацбанк оновив курс валют: долар та євро здорожчали

Станом на 17 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 5 копійок, євро – на 21 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,36 грн, євро – 46,00 грн (на 16 вересня долар - 41,31 грн, євро – 45,79 грн).

На 11:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,69 – 41,83 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,35 – 46,60 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,30 - 41,75 грн (курс на 16 вересня – 41,20 - 41,60 грн);

Євро – 45,80 - 45,45 грн (курс на 16 вересня – 45,66 - 46,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк – 41,10 - 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,20 - 41,75 грн;

ПУМБ – 41,30 – 41,80 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,58 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,65 грн.