Росія атакувала енергооб'єкти у п'яти областях, є пошкодження – Міненерго

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Сумській області під час повітряної тривоги вимикались підстанції. На одній підстанції внаслідок ракетно-дронової атаки виникло загорання, знеструмлено понад 281 тисячі споживачів у 601 населеному пункті, а також промислових підприємств у двох областях. Наразі живлення частково відновлено.

У Донецькій області через обстріл знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було.

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У Черкаській області внаслідок падіння уламків БПЛА відключалась повітряна лінія, знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Чернігівській області через ракетні обстріли відключались повітряні лінії, загалом знеструмлювались понад 2 тисячі абонентів у 22 населених пунктах. Живлення частково відновлено.

Крім того, у південному регіоні з технологічних причин на підстанції вимикалось обладнання, Знеструмлень споживачів не було. Обладнання включено в роботу.

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У центральному регіоні внаслідок сильного вітру вимикались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.