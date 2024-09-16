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Зеленський відреагував на китайські обмеження експорту дронів та компонентів

Понеділок, 16 вересня 2024, 20:18 - Олексій Артемчук

Україна знає, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів від найбільших держав-експортерів не стали критичними для неї.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

"Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", – заявив президент.

Інших деталей голова держави не повідомив.

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Економічна правда
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