Зеленський відреагував на китайські обмеження експорту дронів та компонентів
Понеділок, 16 вересня 2024, 20:18 -
Україна знає, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів від найбільших держав-експортерів не стали критичними для неї.
Про це повідомляє Володимир Зеленський.
"Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", – заявив президент.
Інших деталей голова держави не повідомив.
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