"Українська бронетехніка" збільшить виробництво артилерійських снарядів шляхом будівництва нового заводу.

Про це повідомляє директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Українська бронетехніка" збудує новий завод в Україні з виробництва артилерійських боєприпасів.

"Ми плануємо відкрити в країні ще один завод, що дозволить нам значно збільшити обсяги постачання", – сказав Бельбас.

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Він відмовився назвати тип боєприпасів, які будуть вироблятися на новому заводі. Водночас було сказано, що не планують виготовляти 152 мм снаряди радянського зразка.

Повідомляється, що зараз компанія випускає сотні тисяч снарядів на рік, виробляючи весь спектр мінометних снарядів від 60 до 120 мм, а також артилерійські 122-мм снаряди.

Бельбас зазначив, що частка українських компонентів у них значно зросла за останній рік, зокрема, корпуси й підривники виробляються в Україні. Фактично єдиними імпортними компонентами залишаються порох і вибухівка.

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Зазначається, окрім снарядів, Українська бронетехніка також виробляє 60 мм, 82 мм і 120 мм міномети, що постачаються Силам оборони.

За словами Бельбаса, потужності підприємства з виробництва мінометів завантажені на 100% до кінця 2024 року. Наступного року виробництво вже законтрактовано на 50–70%. Водночас він зазначив, що відсотки завантаженості є дуже умовними й не відображають реального потенціалу виробництва.

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