Міноборони допустили до постачання ЗСУ канадський бронеавтомобіль

Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В оборонному відомстві кодифікували та допустили до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади.

Бронемашини MRAP (від англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок). Такі машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла.

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Конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна. Останні вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля для екіпажу.

Бронеавтомобіль Roshel Senator сконструйовано на шасі американського важкого пікапу Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції. Для потреб українського війська модель удосконалили.

Roshel Senator MRAP отримав броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків. А також особливу V-подібну форму днища, яке розсіює енергію вибуху міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу.

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Від початку широкомасштабного вторгнення Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

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