Ціна на зерна арабіки зросла до 13-річного максимуму: причини

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Біржові ціни на каву зросли, арабіка подорожчала до найбільшого показника з 2011 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Грудневі ф'ючерси на зерна арабіки на ключовій біржі зросли до 2,68 дол за фунт — найвищого показника з 2011 року.

Ціни на робусту також зростають уже понад тиждень, підскочивши у понеділок, 16 вересня, на 3%.

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Повідомляється, що з початку року зерна арабіки подорожчали вже на 40%.

Зростання цін на каву прискорюється через побоювання поганого врожаю в Бразилії, найбільшого постачальника кавових зерен у світі. Країна завершує збирання врожаю 2024-2025 років, і вже очевидно, що тривалі періоди посухи завдали значної шкоди плантаціям.

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Кава зростає в ціні в міру того, як зменшуються запаси і погіршується погода в Бразилії.