У вівторок графіки відключення світла не застосовуватимуть

У вівторок 17 вересня застосування графіки відключення світла не прогнозують.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики", – йдеться у повідомленні.

В повідомленні додають, що у разі змін – повідомлять, а також закликають споживати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00 і не вмикати у вказаний час кілька потужних приладів одночасно.

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