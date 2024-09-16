177 тисячам українців вже нарахували 3 млн грн кешбеку: коли почнуться виплати

177 тисячам українців вже нарахували 2,9 млн гривень кешбеку за покупки у перші дні вересня.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Хтось бачить в Дії нарахування 5 грн, а дехто – 90 грн. Відображення сум дає можливість перевірити роботу системи та активніше обирати українські товари. Виплата коштів за покупки у вересні буде до 20 жовтня", – наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, за два тижні до "Національного кешбеку" долучилось понад 1,2 млн українців, з них – 638 000 активували у Дії картки для виплат. З тих, хто активував карту – 262 000 громадян зробили покупки товарів, на які нараховується кешбек.

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Розширюється й асортимент товарів, на які можна отримати кешбек. У системі вже зареєстровано понад 171 тис. товарів від 963 українських виробників.

Як відрізнити товар з кешбеком?

Низка торговельних мереж, зокрема Аврора, Епіцентр, Comfy, Копілка та Таврія В вже позначають товари з кешбеком на цінниках або на полицях. Найближчим часом такі позначення з'являться на полицях мереж АТБ та Сільпо. Позначення з'являтимуться на полицях інших магазинів, які долучились до програми.

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Повний перелік товарів, на які нараховується кешбек, можна побачити на сайті програми.

У яких магазинах працює "Національний кешбек"?

Кешбек відсьогодні нараховують за покупки товарів у мережах Велика кишеня, ВелМарт, ВК експрес, Антошка, Thrash!Траш!, Будинок іграшок, Таврія В, Копілка, Блиск&Відро. В попередні тижні до програми доєдналися АТБ-Маркет, Аврора, NOVUS, ЕКО маркет, VARUS, OKKO, Мережа АЗК "WOG", Укрнафта, Епіцентр K, Нова лінія, Auchan, Comfy, Сільпо, ФОРА, мережа аптек Аптека АНЦ та аптека 3і. Ще близько 200 магазинів і торгових мереж в процесі приєднання.

Нагадаємо:

Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні. Детальну інструкцію, як усе працює, можна подивитися тут.