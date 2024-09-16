177 тисячам українців вже нарахували 3 млн грн кешбеку: коли почнуться виплати
177 тисячам українців вже нарахували 2,9 млн гривень кешбеку за покупки у перші дні вересня.
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
"Хтось бачить в Дії нарахування 5 грн, а дехто – 90 грн. Відображення сум дає можливість перевірити роботу системи та активніше обирати українські товари. Виплата коштів за покупки у вересні буде до 20 жовтня", – наголосила Юлія Свириденко.
За її словами, за два тижні до "Національного кешбеку" долучилось понад 1,2 млн українців, з них – 638 000 активували у Дії картки для виплат. З тих, хто активував карту – 262 000 громадян зробили покупки товарів, на які нараховується кешбек.
Розширюється й асортимент товарів, на які можна отримати кешбек. У системі вже зареєстровано понад 171 тис. товарів від 963 українських виробників.
Як відрізнити товар з кешбеком?
Низка торговельних мереж, зокрема Аврора, Епіцентр, Comfy, Копілка та Таврія В вже позначають товари з кешбеком на цінниках або на полицях. Найближчим часом такі позначення з'являться на полицях мереж АТБ та Сільпо. Позначення з'являтимуться на полицях інших магазинів, які долучились до програми.
Повний перелік товарів, на які нараховується кешбек, можна побачити на сайті програми.
У яких магазинах працює "Національний кешбек"?
Кешбек відсьогодні нараховують за покупки товарів у мережах Велика кишеня, ВелМарт, ВК експрес, Антошка, Thrash!Траш!, Будинок іграшок, Таврія В, Копілка, Блиск&Відро. В попередні тижні до програми доєдналися АТБ-Маркет, Аврора, NOVUS, ЕКО маркет, VARUS, OKKO, Мережа АЗК "WOG", Укрнафта, Епіцентр K, Нова лінія, Auchan, Comfy, Сільпо, ФОРА, мережа аптек Аптека АНЦ та аптека 3і. Ще близько 200 магазинів і торгових мереж в процесі приєднання.
Нагадаємо:
Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні. Детальну інструкцію, як усе працює, можна подивитися тут.