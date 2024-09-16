Фонд держмайна виставляє на продаж найстарішу солеварню

ФДМУ

Дрогобицька солеварня, що безперервно працює з 1250 року, буде виставлена на приватизацію.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Фонд держмайна включив "Солевиварювальний дрогобицький завод" до переліку об'єктів, які підлягають приватизації.

"Дрогобицька солеварня потребує розвитку, тому піде на приватизацію", – йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що через велику війну, тепер це єдиний виробник харчової солі в Україні.

До єдиного майнового комплексу підприємства входить 9 пам’яток архітектури місцевого значення. Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору на пам’ятку.

Таким чином, укладання охоронного договору буде умовою приватизації єдиного майнового комплексу підприємства, зазначають у ФДМ.

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На цьому етапі йде підготовка солеварні до приватизації. Вся інформація та документи щодо об'єкта приватизації будуть розміщені на сайті ФДМ та у віртуальній кімнаті даних об'єкта. Торги пройдуть на електронній платформі Prozorro.Продажі.