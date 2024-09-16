Пільгове кредитування: в Україні почали приймати бізнес-проєкти в рамках програми UIF

У вересні 2024 року в Україні офіційно розпочато прийом заявок від бізнесу для участі у програмі Ukraine Investment Framework (UIF). Це інструмент пільгового кредитування та залучення інвестицій.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни", передає Укрінформ.

"Бізнес може отримати пільгове кредитування від UIF, які в свою чергу покриваються від Єврокомісії. Ми домовилися з нашими колегами від ЄС, що обов’язкова сума з цієї гарантії – 15% піде на підтримку малого та середнього бізнесу, 20% піде на фінансування зелених проєктів і 25% – на фінансування державного сектору економіки", - повідомила Свириденко.

За її словами, основними секторами для інвестування визначено енергетику, критичні матеріали, транспорт, промисловість, агропродовольчий сектор та IT-галузь.

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"Урядовці очікують, що завдяки мультиплікаційному ефекту ця програма може залучити додаткові 40 млрд євро інвестицій в економіку України", - зазначила віцепрем’єр-міністерка.

Збір пропозицій від бізнесу для участі в програмі вже розпочався. Підприємці, зацікавлені у отриманні пільгового фінансування, можуть подавати свої проєкти на розгляд.

Нагадаємо:

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"Ukraine Investment Framework – це компонента Ukraine Facility, інструмент обсягом 9,3 млрд євро. Завдяки різноманітним інструментам розподілу ризиків, змішаному фінансуванню та грантам UIF сприятиме залученню близько 40 млрд євро в українську економіку в наступні роки.