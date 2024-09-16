Чехія розкрила, які витрати та доходи принесли українські біженці

Біженці з України є для Чехії активом, а не тягарем і приносять до бюджету більше коштів, ніж на них витрачається.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства праці та соцзахисту.

У першому півріччі 2024 року на виплати допомоги біженцям було витрачено 7,3 млрд крон (323 млн дол), а дохід становив 11,7 млрд крон (517 млн дол). Казна поповнилася на доходах від страховок та податків, які платять біженцям, на 4,4 млрд крон (195 млн дол).

"Біженці з України вже давно дають у наш бюджет набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу своїм співвітчизникам. Вони для нас актив, а не тягар", — кажуть у відомстві.

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Зазначається, що гуманітарну допомогу надають приблизно 25% усіх біженців, а це близько 93 тис осіб, більшість із яких діти. Дорослий отримує 4860 крон (215 дол) на 150 днів, а дитина – 3490 крон (155 дол). Витрати на житло також прогнозуються – 6000 крон (265 дол) для вразливих категорій на місяць та 4000 крон (177 дол) для решти.

До вразливих категорій відносять людей похилого віку, з обмеженими можливостями, маленьких дітей. Середній розмір допомоги на одного біженця становить 7336 крон (324 дол) на місяць.

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