 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

Український стартап, що розробляє рій дронів, залучив майже три мільйони доларів інвестицій

Понеділок, 16 вересня 2024, 15:07 - Олексій Артемчук

Український Swarmer закрив раунд інвестицій на 2,7 млн дол для розробки координованого роя дронів.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

Український оборонний стартап Swarmer, який спеціалізується на автоматизованих рішеннях для координованих груп дронів, оголосив про успішне завершення раунду початкового фінансування в розмірі 2,7 млн дол. 

Повідомляється, що цей раунд фінансування очолила американська оборонна технологічна компанія RG.AI, за активної участі Radius Capital, відомої інвестиціями в технології у галузі аерокосмічних технологій; Green Flag Ventures, венчурного фонду, що зосереджується на компаніях, які займаються штучним інтелектом та кібербезпекою; а також D3, провідного венчурного фонду для мілтек стартапів в Україні, який підтримує Swarmer з моменту заснування у 2023 році.

Реклама:

У Swarmer розповідають, що технологію вже використовують бойові підрозділи ЗСУ. Надалі, розробка буде масштабуватись для впровадження в оборонні стратегії демократичних країн по всьому світу.

Це має стати першою платформою, розробленою спеціально для максимальної реалізації можливостей продуктів Swarmer, таких як Trident OS та STYX AI, кожна з яких була перевірена в понад 10 тис місіях у змодельованому середовищі й на полі бою.

Читайте також: Рій дронів та божевільні покупці. Як інженери перетворюють виробництво FPV на велику індустрію

Реклама:

технології Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Оцінка OpenAI в $150 млрд залежить від зміни корпоративної структури – Reuters 14 вересня 2024, 10:54
ШІ-стартап з України Mantis Analytics отримав майже чверть мільйона доларів інвестицій 12 вересня 2024, 12:49
ЗСУ отримають новий дрон "Чорна вдова" 11 вересня 2024, 16:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті