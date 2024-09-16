Український стартап, що розробляє рій дронів, залучив майже три мільйони доларів інвестицій

Український Swarmer закрив раунд інвестицій на 2,7 млн дол для розробки координованого роя дронів.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

Український оборонний стартап Swarmer, який спеціалізується на автоматизованих рішеннях для координованих груп дронів, оголосив про успішне завершення раунду початкового фінансування в розмірі 2,7 млн дол.

Повідомляється, що цей раунд фінансування очолила американська оборонна технологічна компанія RG.AI, за активної участі Radius Capital, відомої інвестиціями в технології у галузі аерокосмічних технологій; Green Flag Ventures, венчурного фонду, що зосереджується на компаніях, які займаються штучним інтелектом та кібербезпекою; а також D3, провідного венчурного фонду для мілтек стартапів в Україні, який підтримує Swarmer з моменту заснування у 2023 році.

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У Swarmer розповідають, що технологію вже використовують бойові підрозділи ЗСУ. Надалі, розробка буде масштабуватись для впровадження в оборонні стратегії демократичних країн по всьому світу.

Це має стати першою платформою, розробленою спеціально для максимальної реалізації можливостей продуктів Swarmer, таких як Trident OS та STYX AI, кожна з яких була перевірена в понад 10 тис місіях у змодельованому середовищі й на полі бою.

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