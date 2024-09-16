Бум ШІ спровокував несподіване відродження газової енергетики США – Bloomberg

Енергетичні компанії США планують нові електростанції на природному газі прискореними темпами на тлі зростання споживання електроенергії центрами обробки даних ШІ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Американські енергетичні компанії поспішають задовольнити зростаючий попит від центрів обробки даних штучного інтелекту, виробничих підприємств і електромобілів, які споживають багато електроенергії.

Стійкість газу, який у 2016 році випередив вугілля і став основним джерелом електроенергії в США, здивувала деяких експертів, які ще нещодавно прогнозували, що епоха стрімкого зростання внутрішнього попиту на це паливо може незабаром закінчитися.

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"Кілька років тому було очікування, що сонячна та вітрова енергія зможуть покрити наші додаткові потреби в генерації", — сказав Джед Дорсгаймер, керівник енергетичного та екологічного сектору інвестиційного банку William Blair.

Експерт стверджує, що на газ припадатиме до 60% нової генерації.

За перші шість місяців цього року компанії оголосили про плани побудувати більше нових потужностей газових електростанцій по всій території США, ніж за весь 2020 рік, згідно з даними Sierra Club.

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Всього в різних стадіях розробки по всій країні перебуває більше ніж 200 газових установок, які планують запустити до 2032 року, що забезпечить загалом близько 86 гігават електроенергії.

Агентство пише, що споживання електроенергії центрами обробки даних може зрости в десять разів від поточного рівня до 2030 року.

Окрім будівництва нових станцій, деякі енергетичні компанії будуть закривати старі газові електростанції повільніше, ніж очікувалося, зазначив аналітик ринку енергетики Патрік Фінн із консультаційної компанії Wood Mackenzie.