Українське агентство застрахувало перший інвесткредит від воєнних ризиків

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підписало перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни".

"Маємо конкретний кейс — український комерційний банк видав кредит на закупівлю газотурбінного генератора, а ЕКА надало покриття на цю інвестицію. Я особливо вдячна, що перше страхування інвестицій у нас саме в розбудову альтернативної генерації та підтримку енергетики", — зазначила Юлія Свириденко.

В повідомленні зазначається, що першою українською компанією, чий кредитний договір був застрахований від воєнних ризиків, стала компанія "Флексорес".

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Ця компанія виробляє продукцію для флексографічного і ротогравюрного видів друку та є лідером з продажу друкарських фарб в Україні.

Щоб придбати міні-ТЕС, компанія уклала кредитний інвестиційний договір з МТБ Банком за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Нагадаємо:

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Страхування від воєнних ризиків інвестицій в розвиток переробки та експорту товарів передбачена змінами до Закону "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності". В травні 2024 року ЕКА розпочало приймати заявки від інвесторів в експортоорієнтовані підприємства на користування продуктами зі страхуванням.