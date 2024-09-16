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Студенти-контрактники відтепер можуть отримати у "Дії" грант на навчання

Понеділок, 16 вересня 2024, 12:59 - Артур Крижний

У "Дії" з'явилась можливість отримати грант на навчання від держави студентам-контрактникам.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше отримають фінансову підтримку від держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

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Гранти частково або повністю покриють вартість навчання. Розмір фінансової підтримки залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів:

  • ≥150 балів — грант 15 000 грн
  • ≥170 балів — грант 25 000 грн

Сума гранту може збільшуватися залежно від коефіцієнта спеціальності. 

Як отримати грант?

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Треба оновити "Дію", у переліку документів знайти "Сертифікат на навчання", натиснути "Отримати грант", активувати грант "Дія.Підписом" до 5 листопада.

"Дія" сповістить, коли університет отримає гроші.

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Економічна правда
Укр / Рус
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