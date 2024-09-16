Ціни на нафту зросли в очікуванні зниження ставки ФРС

Ціни на нафту зросли в понеділок під час ранкових торгів на тлі очікувань зниження процентної ставки в США цього тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters,

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді зросли на 3 центи і становили $71,64 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI (США) з постачанням у жовтні зросли на 16 центів, або на 0,2%, до $68,81 за барель.

Обидва контракти завершили попередню сесію зниженням, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні ослабли після відновлення видобутку нафти в Мексиканській затоці після урагану Франсін, а також зростанням кількості бурових установок у США за тиждень.

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Проте майже п'ята частина видобутку нафти та 28% видобутку природного газу в Мексиканській затоці залишаються зупиненими через наслідки урагану.

"Ринки зосереджені на майбутніх рішеннях ФРС щодо політики, і трейдери, ймовірно, будуть обережними", – зазначила старший аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, додавши, що ціни все ще підтримуються побоюваннями щодо постачання через зупинені потужності в Мексиканській затоці.

Ключовим фактором, що впливатиме на ринок цього тижня, є те, наскільки значне зниження ставки оголосить Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) після свого засідання 17-18 вересня. Ф'ючерси на фонди ФРС показують, що інвестори все більше схиляються до того, що центральний банк США знизить ставку на 50 базисних пунктів замість 25, згідно з даними CME FedWatch.

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Зниження процентних ставок зменшить вартість запозичень, що може стимулювати економічну активність та підвищити попит на нафту.

Економічна правда.