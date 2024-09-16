EBA та OTP Bank проведуть зустріч про інструменти підтримки експортоорієнтованих компаній
Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association) та OTP Bank запрошують українських експортерів та усіх, хто цікавиться експортними можливостями, 23 вересня взяти участь у спеціальній офлайн-зустрічі "Exporters: Talk & Network".
Захід буде присвячений ефективним стратегіям та інструментам підтримки експортоорієнтованих компаній.
Спікери:
- заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка;
- голова правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" Руслан Гашев;
- голова правління АТ "ОТП БАНК" Володимир Мудрий;
- заступниця керівника Проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" Юлія Вітка.
Подія стане платформою для обговорення викликів, з якими стикаються компанії на міжнародних ринках, а також можливостей для розширення експорту українських товарів і послуг.
У межах зустрічі відбудеться панельна дискусія з провідними експертами в галузі зовнішньоекономічної діяльності та обговорення практичних кейсів успішних експортних стратегій від українських компаній. Планується огляд державних і міжнародних програм підтримки експортерів, а також нетворкінг й обмін досвідом серед учасників заходу.
Участь у заході є безкоштовною, але можлива тільки після отримання підтвердження від організаторів. Для цього необхідна попередня реєстрація.
Усі деталі щодо місця проведення будуть повідомлені зареєстрованим учасникам.
Захід "Exporters: Talk & Network" проводить Європейська Бізнес Асоціація у партнерстві з OTP Bank.