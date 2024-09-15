Глава Банку Канади говорить про перспективу швидшого зниження ставок – FT

Голова Банку Канади Тіфф Маклем відкрив двері для прискорення темпів зниження процентних ставок.

Про це повідомляє Financial Times.

В інтерв'ю газеті Маклем сказав, що ті, хто встановлює ставки, стурбовані станом канадського ринку праці і можливістю зниження цін на нафту, що може негативно вплинути на економіку країни.

"Коли ви наближаєтесь до мети, ваш розрахунок управління ризиками змінюється. Ви стаєте більш стурбовані ризиками зниження. І ринок праці вказує на деякі ризики зниження", сказав Маклем в інтерв'ю Financial Times.

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Після того, як Банк Канади утримував ключову процентну ставку на рівні 5%, що є найвищим показником за останні двадцять років, протягом року, з червня він тричі поспіль знижував її на чверть пункту, в результаті чого вона знизилася на 75 базисних пунктів до 4,25% на початку цього місяця.

Загальна інфляція в Канаді в липні впала до 40-місячного мінімуму в 2,5%.

Минулого тижня Маклем заявив, що, хоча банк бачить посилення зростання, існують певні ризики, які можуть завадити очікуваному прискоренню темпів зростання.

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Економічна правда