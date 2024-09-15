Через повені у Польщі та Чехії затримуються поїзди в Україну

Через погодні умови у Польщі та Чехії, поїзди, що прямують до України все ще перебувають на території країн ЄС та не мають шансу встигнути за графіком.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Через повені, що охопили Чехію та Польщу, поїзди які прямують до України залишились на території цих країн бех можливості встигнути на стиковочні рейси в Україні.

Станом на ранок 15 вересня, обидва поїзди з Праги - до Чопа і до Перемишля - досі на території Чехії.

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В "Укрзалізниці" зазначили, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс компанії аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

При цьому, пасажирам, що прямують у напрямку Праги, радять звʼязатись із чеськими та польськими перевізниками задля уточнення графіків. Є ймовірність, що буде необхідність забезпечити собі можливість ночівлі у містах стикування.

Економічна правда

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