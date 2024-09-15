Суд стягнув з держбюджету 4 млн, які СБУ не заплатило фірмі за зберігання зерна

Елеватор Добробуд Сервіс фото: Elevatorist.com

Господарський суд Харківської області стягнув з держбюджету України на користь ТОВ "Компанія "Добробуд-Сервіс" витрати, пов`язані з перевезенням та зберіганням речових доказів (пшениці та кукурудзи), у розмірі 4,17 млн грн.

Про це свідчить рішення суду від 28 серпня.

У квітні 2023 року слідчий відділ управління Служби безпеки України в Харківській області звернувся до "Добробуд-Сервіс" (Балаклія Харківської області) з пропозицією зберігати речові докази у кримінальному провадженні № 22022220000003162 від 15.10.2022. Йшлося про сільгосппродукцію: пшеницю та кукурудзу. Підприємство погодилося.

В подальшому з міста Куп'янськ до Балаклії, де "Добробуд-Сервіс" має комплекс з прийому, зберігання та відвантаження сільськогосподарської продукції, перевезли 1,42 млн кг пшениці заліковою вагою (враховується при розрахунку вартості зберігання) 1,39 млн кг та 105 тис кг кукурудзи заліковою вагою 87 тис кг.

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У червні СБУ повідомило "Добробуд-Сервіс", що на пшеницю та кукурудзу накладено арешт з передачею цієї сільгосппродукції Національному агентству України з питання виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Як зазначив у суді захист "Добробуд-Сервіс", будь яких звернень щодо арештованого майна від АРМА підприємство не отримало.

На 31 березня 2024 року загальний розмір витрат зі зберігання сільгосппродукції, що включають вартість транспортування (найбільша частка витрат), розвантажувально-навантажувальні роботи, очистку та знезараження, становили 4,17 млн грн.

Протягом терміну зберігання "Добробуд-Сервіс" неодноразово надсилав облправлінню СБУ рахунки та претензії щодо відшкодування вартості послуг зі зберігання сільгосппродукції, які залишились без розгляду. В результаті підприємство вирішило отримати 4,17 млн грн через суд.

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У суді СБУ повідомило, що вважає безпідставними вимоги про стягнення витрат на транспортування сільгосппродукція з міста Куп`янськ до Балаклії.

Водночас суд відкинув усі аргументи облуправління СБУ. Зокрема, і щодо зберігання зерна за домовленістю сторін строком до вирішення питання про накладення арешту, оскільки, як зазначив суд, після накладення арешту на пшеницю та кукурудзу жодних вказівок та управлінських рішень від СБУ про зберігання зерна не надходило.

Щодо АРМА, то агентство зазначило, що воно готує актив до передачі та пошук управителя/реалізації майна, а під час здійснення функцій щодо управління майном між ТОВ "Добробуд-Сервіс та АРМА були відсутні договірні відносини.

Суд встановив, що в будь-якому випадку витрати на зберігання речових доказів в кримінальному провадженні покриваються за рахунок коштів державного бюджету. Тому вирішив стягнути з держбюджету на користь "Добробуд-Сервіс" 4,17 млн грн. та 50 тис грн. судового збору.

Власниками ТОВ "Компанія "Добробуд-Сервіс" є Олег Поляруш, Василь Колісник та керівник фірми Сергій Нещенко.

Поляруш разом із Сергієм Нещенком є співзасновниками ізмаїльського ТОВ "Агро-Дунай" і київського ТОВ "Екіпаж Трейдінг" із Сергієм Теплицьким і Сергієм Бурнаєм.

Поляруш також одноосібно володіє харківськими ТОВ "Скаїрон",ТОВ "Компанія "Роян" та "Еверест констракшн". Останнє фігурувало в журналістському матеріалі про завищені ціни під час аварійного відновлення двох житлових будинків у Балаклії.

Економічна правда