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У неділю відключень електроенергії не прогнозують

Субота, 14 вересня 2024, 17:54 - Володимир Тунік-Фриз

У неділю 15 вересня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

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В" Укренерго" зазначили, що потужними електроприладами можна користуватись протягом усієї доби.

Економічна правда

енергетика Укренерго
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