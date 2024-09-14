У неділю відключень електроенергії не прогнозують
Субота, 14 вересня 2024, 17:54 -
У неділю 15 вересня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завтра 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
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В" Укренерго" зазначили, що потужними електроприладами можна користуватись протягом усієї доби.
Економічна правда
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