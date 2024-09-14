Disney відновить мовлення для 11 мільйонів глядачів супутникового телебачення

Walt Disney і DirecTV оголосили, що в суботу досягли принципової домовленості, відновивши трансляцію студентського футболу та інших програм для більш ніж 11 мільйонів абонентів супутникового телебачення.

Про це повідомляє Reuters.

Абоненти DirecTV втратили доступ до каналів ABC, ESPN та інших мереж, що належать Disney, 1 вересня, після того, як обидві сторони зайшли в глухий кут у переговорах про відновлення мовлення.

Нова угода надає абонентам супутникового телебачення більший вибір і гнучкість, йдеться у спільній заяві компаній.

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Як повідомляє Reuters, за словами двох джерел, знайомих з угодою, гігант індустрії розваг отримав покращені економічні умови за новою угодою.

"DirecTV і Disney мають багаторічну історію надання споживачам доступу до найкращих розваг, і ця угода зміцнює це зобов'язання, визнаючи як величезну цінність контенту Disney, так і мінливі вподобання клієнтів DIRECTV", - йдеться в заяві компаній.

Економічна правда

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