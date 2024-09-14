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ПАР заявляє про продовження скорочення витрат після негативного кредитного рейтингу

Субота, 14 вересня 2024, 13:51 - Володимир Тунік-Фриз

ПАР заявила, що його план зі скорочення витрат і збільшення доходів при одночасному впровадженні критично важливих реформ знаходиться в процесі реалізації після того, як агентство Fitch підтвердило її борговий рейтинг на рівні "BB-".

Про це повідомляє Reuters.

Fitch заявило, що ключовими факторами, які вплинули на його рішення залишити рейтинг Південної Африки нижче інвестиційного рівня, є високе співвідношення боргу до ВВП країни, низькі темпи зростання і високий рівень нерівності.

Рейтингове агентство відзначило, що формування уряду національної єдності (GNU) після загальних виборів, що відбулися 29 травня. 29 травня знижує короткострокову невизначеність, а програма реформ може сприяти помірному зростанню реального ВВП. 

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Fitch визнало помітне покращення показників діяльності енергокомпанії Eskom в цьому році, але підкреслило, що поточні проблеми в державній логістичній групі Transnet продовжують стримувати зростання.

Національне казначейство Південної Африки заявило, що уряд продовжить реалізацію програми спрямованої на прискорення реформ у мережевих галузях.

"Широкі реформи в енергетиці, вантажних перевезеннях, водопостачанні та телекомунікаціях також тривають", - йдеться в заяві.

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Економічна правда

ПАР економіка рейтинг Африка
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