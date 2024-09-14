У Kyivstar відсудили неустойку за незаконну оренду приміщення на даху готелю у центрі Києва

фото: готель "Україна"

Господарський суд міста Києва підтримав позовні вимоги прокуратури і стягнув з ПрАТ "Київстар" неустойку за незаконне користування невеликого приміщення та частини даху київського готелю "Україна", де була розміщена базова станція.

Про це свідчить рішення суду від 6 вересня.

У 2012 році регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву передало в оренду ПрАТ "Київстар" невелику нерухомість площею 10 кв м у ДП "Готель Україна", шо знаходиться в центрі столиці на вул. Інститутська, 4.

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Йдеться про частину приміщення на технічному поверсі будівлі (7 кв м) та частина даху (3 кв.м), незалежна оцінка яких становила 310 тис грн без ПДВ.

"Київстару" це майно було необхідне для розміщення базової станції.

Сторони уклали угоду на 3 роки, водночас домовились про можливість продовжувати договір оренди.

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У червні 2021 "Київстар" надіслав Фонду держмайна листа з заявою щодо чергового продовження строку дії договору оренди.

Водночас, як встановив суд, у 2020 році відбулися зміни в законодавстві про оренду державного та комунального майн, згідно з якими, договори оренди можуть бути продовжені на підставі заяви орендаря, поданої орендодавцю не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії угоди. А "Київстар" подав таку заяву пізніше встановленого терміну.

Тому угода між ФДМ та оператором мобільного зв'язку припинила дію 30 серпня 2021 року. Згідно з домовленостями, "Київстар" повинен був повернути орендоване майно протягом трьох робочих днів. Але він це зробив тільки 8 лютого 2024 року.

В результаті прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення неустойки.

"Київстар" не погодився з доводами прокуратури. Зокрема, зауважив про розпочату РФ повномасштабну збройну агресію та введення в Україні правового режиму воєнного стану, у зв'язку з чим мобільний оператор був зобов'язаний забезпечувати стабільність та безперебійність мережі зв`язку та об`єктивно не міг здійснити демонтаж базової станції і повернути орендоване майно. Суд відхилив цей аргумент, врахувавши, що "Київстар" мав повернути нерухомість ще задовго до 24 лютого 2022 року.

В результаті суд стягнув з ПрАТ "Київстар" 590 тис грн. неустойки на користь державного бюджету України.