Український експорт: представники влади та бізнесу обговорять перспективи галузі

25 вересня 2024 року в Києві відбудеться економічний форум "Український експорт: вікно відчиняється?", який об'єднає профільних представників бізнесу, влади, недержавного сектору та міжнародних організацій з метою обговорення актуальних проблем зовнішньої торгівлі України.

Редакція "Економічної правди", яка виступає організатором заходу, збере справжніх важковаговиків вітчизняного експорту, які формують основні обсяги товарообороту нашої держави з іншими країнами.

На майданчику заходу виступлять і представники компаній, чий бізнес давно відомий в Україні і які за час великої війни активно виходять на зовнішні ринки. Як правило – з унікальними для інших країн продуктами і подекуди настільки агресивними діями, що їх можна назвати не інакше як "захоплення".

Окрема увага на форумі буде присвячена малому та середньому бізнесу. Під час заходу виступлять представники галузей, які під час війни відкрили для себе зовнішні ринки і будують плани розширення своєї присутності там.

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Учасників заходу, представників бізнесу об'єднує те, що для них реалізація їхньої продукції за кордон – це не лише спосіб вижити в умовах війни, а й осмислений вибір для власного розвитку та підтримки економіки країни.

Державу на форумі представлятимуть керівники профільних урядових відомств, залучених до організації логістичних шляхів експорту та формування правил гри на цьому ринку.

Придбати квитки можна за посиланням. Захід відбудеться в середу, 25 вересня 2024 року. Початок о 15:00.

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Генеральними партнерами форуму стали Укрексімбанк та ІНТЕРПАЙП. Захід також підтримали KERNEL, UKRNAFTА, Торгово-промислова палата України та NEPOBORNA.